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بعد فوز تحالف روسى مجرى بتوريدها..

تعرف على أكبر صفقة لشراء عربات جديدة بالسكة الحديد × 13 معلومة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:00 ص
تعرف على أكبر صفقة لشراء عربات جديدة بالسكة الحديد × 13 معلومة محرر اليوم السابع مع أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية
كتب رضا حبيشى
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يقدم "اليوم السابع" فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن العربات الـ1300 التى وافق مجلس الوزراء لهيئة السكة الحديد على شرائها من خلال قرض يمول تكلفتها، ودورها فى تحسين الخدمة.
 
 
1ـ التحالف الروسى المجرى الذى سيورد العربات تقوده شركة "ترانس ماش هولدينج" الروسية.
 
2ـ قيمة العربات الجديدة تقترب من الـ19 مليار جنيه.
 
3ـ تصنيع 30% من العربات داخل مصر بالاشتراك مع مصنع 200 الحربى التابع لوزارة الإنتاج الحربى ومصانع الهيئة العربية للتصنيع.
 
4ـ توقيع العقود النهائية متوقع منتصف شهر سبتمبر.
 
5ـ العربات الجديدة تشمل 500 عربة مميزة و500 عربة مميزة مكيفة و300 عربة مكيفة درجتين أولى وثانية.
 
6ـ توريد أول دفعة من العربات الجديدة بعد 18 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد.
 
7ـ توريد العربات بالكامل خلال 46 شهرا.
 
8ـ الاتفاق مع التحالف الروسى المجرى يشمل عقد صيانة للعربات الجديدة لمدة 15 سنة.
 
9ـ الاتفاق يشمل إنشاء خط إنتاج فى مصر يخدم أفريقيا والشرق الأوسط.
 
10ـ شراء هذه العربات يعتبر أكبر صفقة فى تاريخ السكة الحديد.
 
11ـ تمويل شراء العربات بالكامل من خلال قرض حكومى تقدم به التحالف الروسى المجرى.
 
12ـ شراء العربات تم من خلال مناقصة محدودة فاز بها التحالف الروسى المجرى.
 
13ـ العربات الجديدة ستساهم فى تحسين الخدمة بالسكة الحديد بشكل كبير.

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