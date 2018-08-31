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الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:32 م
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تركيا تصنف هيئة تحرير الشام في سوريا منظمة إرهابية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 05:08 م
تركيا تصنف هيئة تحرير الشام في سوريا منظمة إرهابية الاوضاع فى سوريا
اسطنبول (رويترز)
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أفاد مرسوم صدر عن الرئاسة التركية ونشر اليوم الجمعة أن تركيا صنفت هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية وذلك مع استعداد دمشق لهجوم عسكري في شمال غرب سوريا حيث تتمتع الهيئة بوجود كبير.

ويتطابق الإخطار الذي نشر في الجريدة الرسمية مع قرار الأمم المتحدة في يونيو حزيران بإضافة هيئة تحرير الشام إلى قائمة الأفراد والمنظمات التي ستجمد أرصدتهم بسبب صلات بتنظيمي القاعدة وداعش.

يأتي ذلك قبل هجوم متوقع للجيش السوري بدعم من روسيا على محافظة إدلب بشمال غرب البلاد حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين شخص على الحدود مع تركيا.

وهيئة تحرير الشام، التي تضم الجماعة التي كانت تعرف باسم جبهة النصرة والمرتبطة بالقاعدة، هي أقوى تحالف للجهاديين في إدلب آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة وخارج سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت روسيا اليوم الجمعة إن الحكومة السورية لها كل الحق في طرد الإرهابيين من إدلب مضيفة أن المحادثات جارية لإقامة ممرات إنسانية هناك.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي إن السعي لحل عسكري في إدلب سيكون كارثيا حتى رغم وجود متشددين هناك.

وحذرت أنقرة التي لها وجود عسكري صغير في إدلب من أن أي هجوم قد يؤدي لموجة جديدة من اللاجئين.

 


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