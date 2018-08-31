تحقيقات النيابة تكشف تجميع صاحب مطعم للحوم فاسدة وإعادة بيعها بالعجوزة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة، أن صاحب مطعم متهم بحيازة لحوم فاسدة بالعجوزة كان يقوم بتجميعها وإعادة بيعها للمواطنين.

وكانت معلومات قد وردت لمباحث التموين بالجيزة تفيد قيام " ز. أ " صاحب مطعم بدائرة القسم بتجميع كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة تدويرها وتقديمها وجبات لرواد المطعم.

وبمداهمة المطعم تم القبض على المتهم، وضبط بحوزته 310 كيلوجرامات من اللحوم، ومصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 50 كيلو من زيوت الطعام مجهولة المصدر.