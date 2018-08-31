تحرير 1614 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1614 مخالفة مرورية متنوعة، و شملت476 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125"، و87 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و99 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز11 سيارة، و139 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و52 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 33 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و 42 رخصة لمخالفة البيئة، و 136 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 31 رخصة لمخالفة خط السير، و39 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و4 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 20 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 63 دراجة نارية وتوك توك، بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 22مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و35 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و56 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 11سيارة متروكة، و82 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير52 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و42 مخالفة مواقف عشوائية، و34 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير48 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.