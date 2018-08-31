video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1614 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:12 م
تحرير 1614 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1614 مخالفة مرورية متنوعة، و شملت476 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125"، و87 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و99 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز11 سيارة، و139 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و52  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 33 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و 42  رخصة لمخالفة البيئة، و 136 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 31 رخصة لمخالفة خط السير، و39 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و4 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 20 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 63 دراجة نارية وتوك توك، بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 22مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و35 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و56 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 11سيارة متروكة، و82 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير52 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و42 مخالفة مواقف عشوائية، و34 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير48 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 6 سائقين مدمنين فى حملة مرورية بالإسماعيلية

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة