تحرير 1493 مخالفة مرورية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لتحرير المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1493مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1493 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و217 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 27300 جنيه وسحب 40 دراجة نارية وحجز 19 دراجة.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب72 رخصة وتحصيل 7050 جنيه غرامة.‎