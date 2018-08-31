تأجيل انقطاع المياه عن مدينة إدفو لموعد لاحق

أسوان - صلاح المسن

صرح ياسر جمال مديرقطاع إدفو بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه يتم التنويه مبكراً عن أى انقطاع محتمل للمياه حتى يستطيع المواطنين والمستشفيات وأصحاب المحلات التجارية وكافة المنشآت تدبير احتياجاتهم بفترة كافية من مياه الشرب.

وأضاف مديرقطاع إدفو بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه تم التنويه عن انقطاع المياه بمدينة ادفو اليوم الخميس بناءا علي إشارة واردة من شركة الكهرباء بإحضار الونش وإصلاح محول الكهرباء الخاص بمرشح وماخذ المياه بمدينة ادفو، والذي كان سيترتب عليه قطع المياه عن الأهالى حتى يتم الإصلاح ولكن شركة الكهرباء تراجعت وأرجئت عملية الصيانة ليوم آخر وبالتالي لم يتم قطع مياه الشرب.