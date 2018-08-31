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بيكر هيوز: عدد حفارات النفط بأمريكا يرتفع للمرة الأولى فى 3 أسابيع

الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:16 م
بيكر هيوز: عدد حفارات النفط بأمريكا يرتفع للمرة الأولى فى 3 أسابيع برميل برول - أرشيفية
رويترز
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أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع وزاد عدد الحفارات هذا الشهر مع استقرار أنشطة الحفر النفطي على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

 

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت حفارين نفطيين اثنين في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس آب ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 862 .

 

وارتفع عدد الحفارات بمقدار حفار واحد في أغسطس آب بعدما زاد ثلاثة حفارات في يوليو تموز، وانخفض بمقدار حفار واحد في يونيو.

 

وتتجه عقود الخام الأمريكي لتسجيل ثاني زيادة أسبوعية على التوالي بفعل القلق من هبوط متوقع في الإمدادات من إيران بسبب عقوبات أمريكية، وتراجع الانتاج في فنزويلا.

 

وتتجه الأسعار لإنهاء الشهر على مكاسب بحوالي 1.7 في المئة.

 

وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، أعلى بكثير من مستواه قبل عام عندما بلغ 759 .

 

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر إن من المتوقع أن يرتفع انتاج النفط الخام الأمريكي في 2018 بمقدار 1.31 مليون برميل يوميا إلى 10.68 مليون برميل يوميا، أو أقل من تقديرات الشهر الماضي التي توقعت نموا قدره 1.44 مليون برميل يوميا إلى 10.79 مليون برميل يوميا.

 


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