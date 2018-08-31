"بيطرى كفر الشيخ" يكافح 350 كلباً ضالاً بمدن وقرى المحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مكافحة الكلاب والقطط الضالة، بمديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، من مكافحة 350 كلباً ضالاً بشوارع مدن وقرى كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل مدير عام الطب البيطرى.

وقال الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن حملة مكافحة الكلاب الضالة أسفرت عن مكافحة 350 كلباً ضالاً بشوارع مدن وقرى كفر الشيخ، ضمن حملة بدأت فى شوارع مدن وقرى المحافظة، وستستمر الحملة خلال الشهر المقبل .

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، تتم مكافحة الكلاب المسعورة بالرمى بالخرطوش، أما الكلاب الضالة بوضع مادة "استركنين" وهى مادة تحدث شللا للكلب فى أقل من دقيقة، أما مكافحة القطط باستخدام مادة "فوسفيد الزنك" فيتم وضعها فى علب الزبادى وتموت القطة فى أقل من دقيقة.