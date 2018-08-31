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الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:23 م
خالد صلاح
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بولندا تحسب خسائرها تحت الاحتلال النازى تمهيدا لمطالبة ألمانيا بتعويضات

الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:00 م
بولندا تحسب خسائرها تحت الاحتلال النازى تمهيدا لمطالبة ألمانيا بتعويضات البرلمان البولندى
وارسو (أ ش أ)
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أعلنت لجنة برلمانية بولندية أن الاحتلال الألمانى للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية، تسبب فى مقتل أكثر من 5.1 مليون مواطن بولندى وخسارة أصول وممتلكات تقدر قيمتها بـ 54 مليار دولار.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن إعلان هذه الأرقام يأتى فى سياق توجه الحكومة البولندية الحالية لمطالبة ألمانيا بتعويضات عن فترة الاحتلال النازى (1939 - 1945)، وأن وارسو ظلت تحت الحكم السوفيتى لعقود طويلة بعد الحرب، ولم تكن قادرة على المطالبة بالتعويضات بشكل مستقل.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالى قيمة الخسائر المادية فى المدن تجاوزت 14 مليار دولار، فيما شملت الأضرار الأخرى قطاعى الزراعة والبنية التحتية.

 


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