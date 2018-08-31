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بوتين يصف مقتل زعيم انفصالى فى أوكرانيا بالجريمة الخسيسة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:29 م
بوتين يصف مقتل زعيم انفصالى فى أوكرانيا بالجريمة الخسيسة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (رويترز)
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وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مقتل زعيم الانفصاليين فى أوكرانيا ألكسندر زخارتشنكو اليوم الجمعة، بأنه جريمة "خسيسة" تهدف إلى زعزعة استقرار السلام الهش فى المنطقة.

لكن بوتين لم يتهم، فى بيان صدر عن الكرملين، أوكرانيا بأنها المسؤولة عن قتل زخارتشنكو وعبر عن تعازيه لأسرته.

من ناحية أخرى قالت لجنة تحقيق تابعة للدولة فى روسيا إنها تتعامل مع قتل زخارتشنكو فى إقليم دونتسك بشرق أوكرانيا على أنه من أعمال "الإرهاب الدولى".

وقالت فى بيان إنه جرى فتح تحقيق جنائى فى الواقعة.

 


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