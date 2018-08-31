video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بمناسبة عيد ميلادها الـ48.. الملكة رانيا أيقونة الأمومة والتعليم فى الأردن

الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:07 ص
بمناسبة عيد ميلادها الـ48.. الملكة رانيا أيقونة الأمومة والتعليم فى الأردن الملكة رانيا
كتب هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

يصادف، اليوم الجمعة، عيد ميلاد الملكة رانيا العبد الله، التى تعمل ضمن رؤية الملك عبدالله الثانى وإلى جانبه، من أجل تقديم ما يسهم فى بناء قدرات الأفراد وتمكينهم وتنمية المجتمعات المحلية فى المملكة الأردنية الهاشمية.

الملكة رانيا
الملكة رانيا

 

وللمملكة رانيا مجهودات كبيرة فى مجال التعليم ورعاية الأطفال ليس فقط فى المدن، وإنما فى القرى النائية، فهى مساندة لدور المؤسسات الحكومية وتطلق العنان للطاقات، وتشكل نتائج المبادرات والبرامج التي أطلقتها الملكة رانيا فى مختلف مناطق المملكة نموذجا وعنوانا بارزا لتلبية احتياجات جميع الفئات العمرية، في الكم والجودة.

الملكة رانيا ورعايتها للأردنيين
الملكة رانيا ورعايتها للأردنيين

 

 

الملكة رانيا
الملكة رانيا

 

ويعتبر التعليم الأساس الذي تؤكد على أهميته وضرورة توفيره بشكل نوعي ليواكب تحديات الواقع وتطورات العالم واحتياجات السوق بما يضمن الوصول الى نتائج  قادرة على المنافسة محليا وخارجيا.

الملكة رانيا

الملكة رانيا

وتحرص  الملكة رانيا على تقديم الجديد الذي يواكب ما يُقدم للطلبة على الصعيد الدولي كتوفير التدريب النوعي للمعلمين بالتعاون مع كلية التعليم في جامعة لندن وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وإتاحة المعرفة ومستجداتها  للطلبة عبر منصة إدراك للمسابقات الجامعية باللغة العربية.

الملكة رانيا

الملكة رانيا

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لفتة إنسانية من الملكة رانيا فى تهنئة الأردنيين بعيد الأضحى ..تعرف عليها

ملكات جمال بدرجة زوجات ملوك.. 10 نساء تربعن فى قلوب ملوك ورؤساء.. أنجليكيا ممثلة خطفت قلب رئيس المكسيك.. كيت ميدلتون والملكة رانيا أيقونات أناقة فى بلاط الحكم.. بريجيت ماكرون تساير الموضة وميلانيا ترامب الأجمل

الملكة رانيا تنشر صورة خلال زيارتها لمتحف اللوفر فى أبو ظبى

الملكة رانيا تنشر صورة بصحبة ميلانيا ترامب فى واشنطن

الملكة رانيا تحتفل بعيد زواجها الـ25: ‎أحمد الله على كل يوم أقضيه بجانبك

الملكة رانيا تنشر صورة مع ابنتها الأميرة سلمى: ابتسامتك تجعل حياتى أفضل

الملكة رانيا

الملك عبد الله

العاهل الأردنى

المملكة الاردنية الهاشمية




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة