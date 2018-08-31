بمناسبة عيد ميلادها الـ48.. الملكة رانيا أيقونة الأمومة والتعليم فى الأردن

كتب هاشم الفخرانى

يصادف، اليوم الجمعة، عيد ميلاد الملكة رانيا العبد الله، التى تعمل ضمن رؤية الملك عبدالله الثانى وإلى جانبه، من أجل تقديم ما يسهم فى بناء قدرات الأفراد وتمكينهم وتنمية المجتمعات المحلية فى المملكة الأردنية الهاشمية.



الملكة رانيا

وللمملكة رانيا مجهودات كبيرة فى مجال التعليم ورعاية الأطفال ليس فقط فى المدن، وإنما فى القرى النائية، فهى مساندة لدور المؤسسات الحكومية وتطلق العنان للطاقات، وتشكل نتائج المبادرات والبرامج التي أطلقتها الملكة رانيا فى مختلف مناطق المملكة نموذجا وعنوانا بارزا لتلبية احتياجات جميع الفئات العمرية، في الكم والجودة.



الملكة رانيا ورعايتها للأردنيين



الملكة رانيا

ويعتبر التعليم الأساس الذي تؤكد على أهميته وضرورة توفيره بشكل نوعي ليواكب تحديات الواقع وتطورات العالم واحتياجات السوق بما يضمن الوصول الى نتائج قادرة على المنافسة محليا وخارجيا.

الملكة رانيا

وتحرص الملكة رانيا على تقديم الجديد الذي يواكب ما يُقدم للطلبة على الصعيد الدولي كتوفير التدريب النوعي للمعلمين بالتعاون مع كلية التعليم في جامعة لندن وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وإتاحة المعرفة ومستجداتها للطلبة عبر منصة إدراك للمسابقات الجامعية باللغة العربية.