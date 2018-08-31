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بريطانييان منتميان لداعش يواجهان الاعتقال بجوانتنامو

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:32 م
بريطانييان منتميان لداعش يواجهان الاعتقال بجوانتنامو ألكسندا كوتى أحد المتهمين
كتب: محمد محسن أبو النور
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ذكرت جريدة التايمز البريطانية أن اثنين من الجهاديين البريطانيين التابعين لتنظيم داعش الإرهابيين يواجهان احتمالية تسليمهما إلى معتقل غوانتانامو، شديد التحصين فى كوبا، بناء على رغبة السلطات الأمريكية.

وأوضحت الجريدة فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة أن اثنين من الجهاديين البريطانيين المتهمين بأنهم جزء من خلية داعش فى بريطانيا المعروفة باسم "البيتلز" يواجهون تسليمهم إلى المعتقل الأشهر القابع فى خليج غوانتانامو.

ونقلت الجريدة عن شبكة إم. إس. بي. إس. فى أمريكا قولها، إن ألاكسندا كوتى والشافعى الشيخ هما من بين السجناء الذين تحتجزهم القوات الكردية فى شمالى سوريا والذين تريد الولايات المتحدة تسليمهم إلى معسكر الاعتقال فى كوبا.

وينفى كوتى والشيخ من غربى لندن الاتهامات بأنهما جزء من الجماعة التى يقودها محمد إموازى الذى تم تصويره بينما يقطع رؤوس عدة سجناء أمريكيين والبريطانيين ديفيد هينز وألان هينينج.



المتهمان

المتهمان

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