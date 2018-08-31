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برلمانى روسى يعتبر خطط ترامب للخروج من منظمه التجارة العالمية تخلق صعوبات

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:23 م
برلمانى روسى يعتبر خطط ترامب للخروج من منظمه التجارة العالمية تخلق صعوبات مجلس الدوما
موسكو /أ ش أ/
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أعلن عضو لجنة الشئون الدولية في مجلس الدوما الروسي، أنطون موروزوف، أن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخروج من منظمه التجارة العالمية في حال تنفيذها قد تخلق صعوبات لبعض الشركات الروسية.
وقال موروزوف لوكالة أنباء "سبوتنيك"اليوم الجمعة: "إن ترامب يعتزم الدفاع عن المنتجين المحليين بطرق حمائية، ولذلك من المحتمل أن يعلن خروج الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية".
وأضاف:" أن مزاج الخروج من منظمة التجارة العالمية موجود في روسيا أيضا، حيث أن هذه المنظمة لا تعطي أي مزايا ولا تفرض سوى قيود على سياسة الدول"، معربا عن اعتقاده بأن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية سيخلق بعض الصعوبات للعديد من الشركات الروسية التي تزود الولايات المتحدة بالمنتجات، بما في ذلك المعادن.
وأشار إلى أن التبادل التجاري مع أمريكا ليس كبيرا جدا، ولذلك لن يكون لخروج واشنطن المحتمل من المنظمة تأثير يذكر على وضعنا الاقتصادي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن خلال مقابلة مع وكالة أنباء "بلومبيرج" في وقت سابق أن الولايات المتحدة قد تنسحب من منظمة التجارة العالمية في حال أن الأخيرة لم تتغير إلى الأفضل.
يُذكر أن منظمة التجارة العالمية، ومقرها مدينة جنيف، تهدف إلى تحرير التجارة الدولية وتنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء، كما أنها المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول، وتضم المنظمة 161 دولة عضواً إضافة إلى 24 دولة مراقبة فيها .


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