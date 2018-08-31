بدء الصمت الانتخابى فى موريتانيا

نواكشوط أ ش أ

بدأت فترة الصمت الانتخابى فى موريتانيا، فجر اليوم الجمعة، بعد 15 يوما من الحملات الدعائية الممهدة للانتخابات المقررة غدا السبت، الذى سيصوت فيها مليون و400 ألف و663 ناخبا موزعين على أكثر من أربعة آلاف لجنة انتخابية.

وقالت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات - التى تتولى تنظيم عمليات الاقتراع - إنها على أتم الجاهزية لتنظيم الاقتراع.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات لاختيار برلمان من 157 عضوا، و13 مجلسا إقليميا، و219 مجلسا بلديا فى انتخابات، يشارك فيها 98 حزبا سياسيا.