باحث بعلوم الأزهر يحصل على الدكتوراه فى مقاومة تلف المحاصيل الزراعية

حصل الباحث أحمد شوقى السيد الهوارى، المدرس المساعد بقسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم جامعة الأزهر، على درجة الدكتوراه عن رسالته التى تقدم بها لمقاومة تلف المحاصيل الزراعية.

وهدفت الرسالة إلى استكمال الأبحاث إلى تحسين الإنتاج الزراعى باستخدام التكنولوجيا الحيوية، وقام الباحث بدراسة حلول جديدة من أجل مقاومة واحدة من أخطر الآفات الزراعيه ضراوة وهى نيماتودا تعقد الجذور التي تسبب تلف للمحاصيل بنسبة تبلغ 15%.

وخلصت نتائج الدراسة إلى التوصل لإنتاج مركبات حيوية لها القدرة على مقاومة هذه الآفات بشكل غاية في الكفاءة، حيث إن هذه المنتجات عبارة عن إنزيمات لا تسبب أي أضرار بيئية تؤدى إلى تحلل وقتل النيماتودا بنسبة بلغت 99% وهي نسبة كبيرة للغاية ومن ثم يمكن تطبيقها كبديل حيوى عوضا عن المواد الكيميائية المستخدمة، والتى تسبب مشاكل بيئية ولها أعراض خطيرة على الإنسان.

وقررت لجنة المناقشة والحكم المكونة من الدكتور جمال محمد السعيد الشربينى، الأستاذ بعلوم الأزهر، والدكتور أحمد زكريا سالم الهراوى، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث، والدكتور معتز حسن أحمد السحراوى، الأستاذ بعلوم الأزهر، والدكتور أحمد أنور وهبه، الأستاذ بمعهد بحوث صحة الحيوان، منحه درجة الدكتوراة.