video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"اليونيفيل" ترحب بقرار مجلس الأمن تمديد ولايتها جنوبى لبنان

الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:38 م
"اليونيفيل" ترحب بقرار مجلس الأمن تمديد ولايتها جنوبى لبنان قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "يونيفيل"
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

رحبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "يونيفيل" اليوم، بتبنى مجلس الأمن الدولى بالإجماع قرارا بتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة فى الجنوب اللبنانى لسنة إضافية.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال ستيفانو دل كول - فى بيان صادر عن اليونيفيل مساء اليوم - إن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة بناء على طلب حكومة لبنان، يؤكد من جديد أهمية الحفاظ على وقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق (الخط الحدودى الفاصل بين لبنان وإسرائيل) والهدوء السائد فى منطقة عمليات اليونيفيل جنوبى لبنان.

وأضاف: "وهذا يدل على استمرار التزام المجتمع الدولى فى الحفاظ على السلام والاستقرار فى جنوبى لبنان، فى نفس الوقت الذى يشجع فيه الأطراف على العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار".

وتابع الجنرال دل كول: "ومن المشجع أن نرى أن مجلس الأمن رحب بالدور الحاسم الذى لعبته القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن اللبنانية، باعتبارها القوات المسلحة الشرعية الوحيدة فى لبنان، فى توسيع وتعزيز سلطة الحكومة، وأثنى على دور قوات اليونيفيل التى ساعد نشرها مع القوات المسلحة اللبنانية فى إنشاء بيئة استراتيجية جديدة فى جنوبى لبنان".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اللبنانى و"يونيفيل" يبحثان تعزيز الأنشطة المنسقة بينهما فى الجنوب

يونيفيل تطالب لبنان وإسرائيل بضبط النفس بعد إصابة جنديين فى عملية لحزب الله

لبنان

اخبار لبنان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

اليونيفيل




لا تفوتك
المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة