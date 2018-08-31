"اليونيفيل" ترحب بقرار مجلس الأمن تمديد ولايتها جنوبى لبنان

بيروت (أ ش أ)

رحبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "يونيفيل" اليوم، بتبنى مجلس الأمن الدولى بالإجماع قرارا بتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة فى الجنوب اللبنانى لسنة إضافية.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال ستيفانو دل كول - فى بيان صادر عن اليونيفيل مساء اليوم - إن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة بناء على طلب حكومة لبنان، يؤكد من جديد أهمية الحفاظ على وقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق (الخط الحدودى الفاصل بين لبنان وإسرائيل) والهدوء السائد فى منطقة عمليات اليونيفيل جنوبى لبنان.

وأضاف: "وهذا يدل على استمرار التزام المجتمع الدولى فى الحفاظ على السلام والاستقرار فى جنوبى لبنان، فى نفس الوقت الذى يشجع فيه الأطراف على العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار".

وتابع الجنرال دل كول: "ومن المشجع أن نرى أن مجلس الأمن رحب بالدور الحاسم الذى لعبته القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن اللبنانية، باعتبارها القوات المسلحة الشرعية الوحيدة فى لبنان، فى توسيع وتعزيز سلطة الحكومة، وأثنى على دور قوات اليونيفيل التى ساعد نشرها مع القوات المسلحة اللبنانية فى إنشاء بيئة استراتيجية جديدة فى جنوبى لبنان".