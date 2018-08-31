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اليونان تعتقل سباحة سورية أنقذت 19 لاجئا فى 2015

الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:02 م
اليونان تعتقل سباحة سورية أنقذت 19 لاجئا فى 2015 الشرطة اليونانية
أثينا (رويترز)
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قال محام اليوم الجمعة، إن سارة ماردينى، إحدى شقيقتين سوريتين أنقذتا 19 لاجئا فى 2015 بسحب قاربهم الذى كان يوشك على الغرق إلى اليونان، اعتقلت بتهمة تهريب البشر.

وقالت الشرطة اليونانية يوم الثلاثاء، إنها اعتقلت عضوين فى منظمة إغاثة على جزيرة ليسبوس وتحقق فى أمر 30 إجمالا للاشتباه فى أنهم هربوا مهاجرين إلى اليونان وقاموا بعمليات تجسس وغسل أموال.

وقال هاريس بيتسيكوس محامى ماردينى لرويترز إن موكلته (23 عاما) المحتجزة فى سجن مشدد الحراسة فى أثينا نفت كل الاتهامات المنسوبة لها.

وقال "كانت تقوم بعمل تطوعى محض، لا يوجد أى دليل ضدها".

أما المعتقل الآخر فهو الألمانى زيان بيندر (24 عاما) وهو متطوع عاش معظم حياته فى أيرلندا. ونفى بيندر كذلك الاتهامات ويمثله أيضا بيتسيكوس.

وذكرت السلطات أن أفراد العصابة الإجرامية المشتبه بها قدموا فيما يبدو "مساعدات مباشرة لعصابات منظمة لتهريب المهاجرين".

وهم متهمون بتأسيس والانضمام إلى منظمة إجرامية، وغسل أموال، والتجسس وانتهاك أسرار الدولة والتزوير وجرائم ضد قانون الهجرة والتشريعات الخاصة بالاتصالات الإلكترونية.

وقال بيتسيكوس إن مارديني، التى استقرت فى ألمانيا وقسمت وقتها بين هناك واليونان، لم تكن موجودة فى اليونان عندما ارتكبت بعض الجرائم المزعومة.

ولم يتحدد بعد موعد لمحاكمتها. وبموجب القانون اليونانى، يمكن احتجاز ماردينى لمدة تصل إلى 18 شهرا.

وهربت سارة ماردينى وشقيقتها الصغرى يسرا، وهى سفيرة للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من دمشق إلى تركيا فى 2015. ونافست يسرا أيضا فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى ريو عام 2016 ضمن أول فريق على الإطلاق للاجئين.

وركبت الشقيقتان قاربا مكدسا كان فى طريقه لليونان، وعندما بدأ يغرق، قفزتا فى الماء وسحبتا القارب لساعات حتى جزيرة ليسبوس لتنقذا حياة 19 آخرين.

 


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