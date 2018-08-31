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الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:01 م
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"اليوم السابع" ينشر تفاصيل زيارة السيسى للصين والقمة "المصرية ـ الأثيوبية"

الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:22 م
"اليوم السابع" ينشر تفاصيل زيارة السيسى للصين والقمة "المصرية ـ الأثيوبية" عدد اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان "السيسى فى زيارة البحث عن مصالح مصر وأفريقيا بالصين"، وفيه: الرئيس يشهد مع «بينج » توقيع عدد من الاتفاقيات فى مجالات النقل والصناعة والتعليم.. قمة «مصرية - إثيوبية » على هامش الزيارة.. ولقاءات مكثفة مع المسؤولين الأفارقة، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من النسخة الورقية.
 
وتقرأ أيضا، لبنى عبدالعزيز.. «عروس النيل » تكشف أسرار حياتها لـ "اليوم السابع"، نجوم الأيام دى بيحسبوا الفن بالبنكنوت.. رشدى أباظة مالهوش مثيل.. حليم مش هيتكرر.. «فوزى » تسبب فى انهيارى.. زوجى عاش ومات ونفسه فى ولد.. وأزور بناتى كل سنة مرة، والتفاصيل فى الصفحة السابعة من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ خالد صلاح يكتب الدكتورة رانيا المشاط وإنهاء نظرية الجزر المنعزلة

ـ وزير الدفاع يكرم القادة المحالين للتقاعد.. ويؤكد: القوات المسلحة تعاهد الله أن تظل وفية للأمانة المقدسة

ـ  محمد صلاح يخطف قلوب العالم فى حفل جوائز الأفضل أوروبيا

ـ مد الأوكازيون الصيفى إلى 21 سبتمبر

ـ  وزير الداخلية يكرم أبطال قوة «كمين الميدان » بسيناء.. العقيدة القتالية تضمن النجاحات الأمنية

ـ أجيرى يطلب جلسة خاصة مع الفرعون لتهدئة الأجواء قبل مباراة النيجر

ـ تغييرات فى تشكيل الزمالك أمام إنبى بعد إيقاف كهربا

ـ وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية على قوائم الانتظار

ـ 68 نسبة إنجاز مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية

ـ قطر أنفقت 16.3 مليون دولار للضغط على ترامب فى قضية المقاطعة العربية

 


 

 


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