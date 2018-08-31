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اليمن يطالب الميليشيا الحوثية بإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسريا

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:00 ص
اليمن يطالب الميليشيا الحوثية بإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسريا جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
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جدد التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الانسان مطالبة مليشيا الحوثى الانقلابية، والجهات والجماعات الأخرى إلى سرعة إطلاق سراح كافة المخفيين قسرياً وتعويضهم وجبر ضررهم ، مطالباً الحكومة الشرعية بمحاكمة ومعاقبة المتسببين بهذه الجريمة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن التحالف قال فى بيان ، بمناسبة اليوم الدولى، لضحايا الاختفاء القسرى 30 أغسطس ، "تتجدد الذكرى السنوية لليوم الدولى لضحايا الاختفاء القسرى 30 أغسطس ، وهى مناسبة للفت الانتباه الى مصير المئات من المخفيين قسرياً فى سجون وأماكن سرية فى مختلف مناطق ومحافظات اليمن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وسيطرة ميليشيا الحوثى أو من الجماعات غير النظامية فى عدد من المحافظات اليمنية".

وأضاف" إننا وبهذه المناسبة السنوية الدولية نكرر شجبنا لهذه الظاهرة والتى تعد انتهاكاً خطيراً لقانون حقوق الإنسان ، وكذا القانون الدولى الإنسانى والتى تعد جريمة ضد الإنسانية".

وأكد أن 3751 شخصاً لا يزالون مخفيين قسرياً ، مشيرا الى أنه يعمل مع مختلف الآليات الأممية من أجل إيصال ملف عدد من المختفين قسرياً لها واستمراره فى متابعة هذا الملف عبر كل الوسائل التى من شأنها الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم.

وقال التحالف اليمنى إنه من المؤسف أن يكون هناك حالات اختفاء قسرى فى اليمن رغم مرور ستة وعشرين عاما من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى فى 18 ديسمبر 1992 ، وثمان سنوات من مرور الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى ، مطالباً مليشيا الحوثى والجماعات الأخرى التى تحتجز مخفيين قسرياً الى إطلاق سراحهم.


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