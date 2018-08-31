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"المرور" تراقب محيط اﻹغلاق الجزئى لكوبرى الدقى بالكاميرات منعًا للزحام

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:30 ص
"المرور" تراقب محيط اﻹغلاق الجزئى لكوبرى الدقى بالكاميرات منعًا للزحام كوبرى الدقى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط اﻹغلاق الجزئى لكوبرى الدقى، لمنع الزحام المرورى أثناء إجراء أعمال تطوير بتغيير طبقة الأيبوكس فى الاتجاه المؤدى لشارع البطل أحمد عبد العزيز، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.
 
وستكون تلك اﻷعمال فى حارة واحدة وترك اﻷخرى للسيارات ﻹجراء أعمال الصيانة بكوبرى الدقى المعدنى وتغيير طبقة الأيبوكس وصيانة الفواصل المعدنية للاتجاه القادم من ميدان الأورمان باتجاه كوبرى 6 أكتوبر وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وذلك لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل الحركة المرورية.
 
وستكون اﻷعمال على مرحلتين، وتم عمل دوران وفتح شارع التحرير أسفل كوبرى الدقى لتيسير المرور للسيارات مع تركيب لوحات إرشادية وتكثيف التواجد المرورى لتيسير حركة السيارات ومساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة مع مراقبة الطريق بالكاميرات.
 
 
 

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