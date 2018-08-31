"المالية": نقل مقر الوزارة للعاصمة الإدارية قبل نهاية 2019

كتب أحمد يعقوب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة، فى ختام نقاشات واجتماعات استمرت يومين، لصياغة الخطة الاستراتيجية، إن هناك مزيدا من التنسيق الكامل بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى فى إطار التناغم بين طرفى السياستين المالية والنقدية، مؤكدًا على أن تصريح الكشف عن الحسابات البنكية لصالح مصلحة الضرائب كانت فهم بشكل خاطئ وتم معالجته.

وأشار وزير المالية، ردا على أسئلة "اليوم السابع"، إلى أنه من المقرر أن يتم نقل مقر وزارة المالية إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى الحى الحكومى ضمن خطة الدولة للانتقال بمبانى الوزارات إلى المدينة الجديدة وذلك قبل نهاية عام 2019.

وأكد الدكتور محمد معيط، أن وزارة المالية تستهدف إحداث نقلة فى الأداء الخاص بالوزارة واستراتيجية التعامل مع كافة أجهزة وقطاعات الدولة، قائلا: "هدفنا وزارة مالية على غرار وزارات المالية فى الدول المتقدمة"، مؤكدًا على أهمية تحقيق هدف زيادة تنافسية المنتج المصرى داخل مصر أولا فى مرحلة تسبق المنافسة فى الأسواق العالمية، من حيث رفع مستوى الجودة والسعر المناسب.