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المالية: إطلاق 28 مبادرة لتطوير العمل تنفذ خلال 5 سنوات

الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:51 م
المالية: إطلاق 28 مبادرة لتطوير العمل تنفذ خلال 5 سنوات الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال المؤتمر الصحفى
كتب أحمد يعقوب
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ردا على أسئلة "اليوم السابع"، إن الوزارة تتوجه لإرساء مبادئ الشفافية والإفصاح تعتمد على التخطيط الاستراتيجى والذى يستهدف وضع خطة وأهداف تناسب عمل وزارة المالية وفى كافة قطاعات العمل.

وأكد أن مناقشات وزارة المالية خلصت خلال التحاور بين رؤساء قطاعات الوزارة على مدار يومين، إلى إطلاق 28 مبادرة سوف تنفذ على مدار 5 سنوات، أبرزها خطة عمل وحدة المراجعة الداخلية بالوزارة واستراتيجية لخفض الدين العام والحسابات الحكومية والموازنة وتطوير منظومة الضرائب.

وأشار وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة، فى ختام نقاشات واجتماعات استمرت يومين، لصياغة الخطة وشملت تحقيق الاستقرار المالى وكفاءة برامج الحماية الإجتماعية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

ومن جانيه أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية والتطوير المؤسسى، أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بين قيادات الوزارة كل 6 أشهر لمراجعة الخطة الإستراتيجية وتقييم الأداء للخطة الإستراتيجية. 

 


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