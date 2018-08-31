"القومى للطفولة والأمومة": الفنان أحمد حلمى يدعم حملة "ضد التنمر"

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، ان مشاركة الفنان أحمد حلمى سفير النوايا الحسنة، فى حملة " ضد التنمر" تعد داعما قويا لنجاح الحملة والتى أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليونيسف في إطار مناهضة العنف ضد الأطفال.

وأشارت العشماوي إلى انه من أهداف الحملة دعم أولياء الأمور والمدرسين للأطفال وحمايتهم من أي تنمر يحدث لهم، لعدم الوقوع فريسة الاكتئاب والانطواء.