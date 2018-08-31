القبض على 1556 هاربًا من أحكام بالبحيرة.. وغرق طالب بترعة المحمودية

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة، أسفرت الحملة عن ضبط 1556 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.

كما تم تحرير 1657 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة دايون بحوزته م ع ح ع 27 سنة عاطل ومقيم قرية إشليمة مركز إيتاى البارود وبالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر جنح مركز كوم حمادة عن بلاغ المواطن إ ص و، ودراجة بخاريه "بدون لوحات معدنية" ماركة بأجاج اكس تيل بحوزة م ص ا 19 سنة عاطل ومقيم عزبة العراوة أول العامرية الإسكندرية بالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر جنح مركز الخانكة.

وفى سياق آخر، لقى طالب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بترعة المحمودية أمام قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول المدعو م ع أ 16 سنة طالب ومقيم قرية زاوية غزال بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق.

بتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحه أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.

بسؤال نجل عم المتوفى س س أ 40 سنة ومقيم بذات الناحيه قرر أنه أثناء قيام نجل عمه المذكور بالإستحمام بمياه ترعة المحموديه أمام القرية محل إقامته جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحه وتم إنتشال الجثة بمعرفة الأهالى ونقلها للمستشفى ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم.