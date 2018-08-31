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القبض على طالب و8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:42 م
القبض على طالب و8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية حبس - ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بتمكن الأجهزة الأمنية من القبض على طالب، و8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء، بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
كان  اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ال.ح"30 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته سلاح ابيض"سكين"، والمتهم "عوض.ع.ع"34 عاما، عاطل ومقيم المستقبل دائرة مركز ابوصوير، بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "يوسف.ح.ع"24 عاما، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح ابيض"سكين"، والمتهم "محمد.م.م"25 عاما، عاطل ومقيم حى السلام بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "محمد.ال.ع"29 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز فايد، بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "محمد.س.ف"24 عاما، عاطل ومقيم سوق الجمعة بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "محمد.ج.م"18 عاما، طالب ومقيم الشهداء، بحوزته سلاح ابيض"سكين"، والمتهم "السيد.ف.ال"33 عاما، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح ابيض"سكين"، والمتهم "إبراهيم.ص.ع"20 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب، بحوزته سلاح ابيض"مطواه".
 
 بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 
 

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