video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: تفجير كربلاء نتيجة حريق داخل مقر لسرايا السلام

الجمعة، 31 أغسطس 2018 10:52 ص
العراق: تفجير كربلاء نتيجة حريق داخل مقر لسرايا السلام العراق
أ ش أ
إضافة تعليق

أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الجمعة بأن الانفجار الذى دوى فى مدينة كربلاء كان نتيجة حريق فى مقر قوات (سرايا السلام)، التابعة لزعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، غربى المحافظة.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى - لم تسمه - القول إن "حريقا اندلع، صباح اليوم، خلف مقر (سرايا السلام) من الخارج، ومن ثم تطور الحريق ودخل إلى الكرفانات التابعة لمقر السرايا".

وأضاف المصدر أن "الحريق تفاقم ما أدى إلى حدوث أصوات خفيفة داخل المقر"، مؤكدا أن "التفجير لم يشهد أى خسائر بشرية".

وكان مصدر أمنى عراقى قد أفاد - فى وقت سابق اليوم - بسماع دوى انفجار لم تعرف طبيعته غربى محافظة كربلاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سماع دوى انفجار غربى كربلاء بالعراق

العراق

تفجير كربلاء

حريق

سرايا السلام




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة