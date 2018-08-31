العراق: تفجير كربلاء نتيجة حريق داخل مقر لسرايا السلام

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أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الجمعة بأن الانفجار الذى دوى فى مدينة كربلاء كان نتيجة حريق فى مقر قوات (سرايا السلام)، التابعة لزعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، غربى المحافظة.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى - لم تسمه - القول إن "حريقا اندلع، صباح اليوم، خلف مقر (سرايا السلام) من الخارج، ومن ثم تطور الحريق ودخل إلى الكرفانات التابعة لمقر السرايا".

وأضاف المصدر أن "الحريق تفاقم ما أدى إلى حدوث أصوات خفيفة داخل المقر"، مؤكدا أن "التفجير لم يشهد أى خسائر بشرية".

وكان مصدر أمنى عراقى قد أفاد - فى وقت سابق اليوم - بسماع دوى انفجار لم تعرف طبيعته غربى محافظة كربلاء.