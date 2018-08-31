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الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:42 م
خالد صلاح
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الصين تؤكد أهمية تحقيق الاستقرار والتنمية فى جنوب السودان

الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:26 م
الصين تؤكد أهمية تحقيق الاستقرار والتنمية فى جنوب السودان رئيس جنوب السودان سالفاكير
بكين (أ ش أ)
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أكدت الصين أن تحقيق الاستقرار والتنمية فى جنوب السودان ضمن أولوياتها، مشددة على أنها ستواصل دعم عملية السلام هناك.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الجمعة، مع رئيس جنوب السودان سلفا كير قبل انعقاد قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون (الصين ـ أفريقيا) المقررة يومى 3 و4 سبتمبر.

وقال شى جين بينج "إن الصين وجنوب السودان شهدتا تقدما مطردا فى التعاون بمختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن الصين مستعدة للعمل مع جنوب السودان لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف أن الصين تجعل دائما مساعدة جنوب السودان فى تحقيق الاستقرار والتنمية الوطنيين أولوية لها، وترحب بتوقيع اتفاق سلام شامل بين كل الأطراف، لافتا إلى أن الصين ستواصل دعم عملية السلام فى جنوب السودان، وحماية مصالحها المشروعة فى مناسبات متعددة الأطراف ومنها الأمم المتحدة، وستقدم الدعم لآليات الوساطة التابعة للمنظمات الإقليمية الأفريقية فى قضية جنوب السودان.

وتابع شى جين بينج أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع جنوب السودان فى مجالات مثل البنية التحتية والزراعة ولتشجيع المزيد من الشركات الصينية على المشاركة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

بدوره، قال رئيس جنوب السودان سلفا كير إن بلاده تشيد بمعاملة الصين كل الدول على قدم المساواة فى الشؤون الدولية بغض النظر عن حجمها ودعم اختيار كل الدول لمسارات تنموية تناسب ظروفها الوطنية على نحو مستقل ، وأعرب عن تقديره لجهود الصين فى تيسير عملية السلام الداخلية فى جنوب السودان ودورها المهم فى حماية السلام والاستقرار العالميين.

وأضاف رئيس جنوب السودان أن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون البراجماتى مع الصين فى مجالات مثل التبادلات السياسية والطاقة وإقامة اتصال وتنسيق على نحو أوثق فى الشؤون الدولية والإقليمية.

وشهد الرئيسان توقيع اتفاقيات تعاون ثنائى عقب الاجتماع.

 


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