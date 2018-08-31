"الصحة" تعلن إرتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 63 حالة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، وفاة 3 حالات من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 63.

وأشار الوزارة فى بيان مساء اليوم أن الحالة الاولى لحاج يدعى محمد محمود عبدالوهاب عبداللطيف، 52 عام، من محافظة الشرقية، توفي بمكة المكرمة، ويتبع حج الداخلية، والحالة الثانية لحاج يدعى مصطفى مصطفى موسى شلبي، من محافظة الدقهلية، ويتبع حج الفرادى، لافتاً الى انه توفي بالمدينة المنورة، والحالة الثالثة لحاج يدعى عبدالنبي أحمد شريف، 65 عام، من محافظة الجيزة، ويتبع حج القرعة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان خالد مجاهد أن الحالات توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً الى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.