video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" تعلن إرتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 63 حالة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 11:19 م
"الصحة" تعلن إرتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 63 حالة هاله زايد وزيره الصحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أعلنت وزارة  الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، وفاة 3 حالات من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 63.
 
وأشار الوزارة فى بيان مساء اليوم  أن الحالة الاولى لحاج يدعى محمد محمود عبدالوهاب عبداللطيف، 52 عام، من محافظة الشرقية، توفي بمكة المكرمة، ويتبع حج الداخلية، والحالة الثانية لحاج يدعى مصطفى مصطفى موسى شلبي، من محافظة الدقهلية، ويتبع حج الفرادى، لافتاً الى انه توفي بالمدينة المنورة، والحالة الثالثة لحاج يدعى عبدالنبي أحمد شريف، 65 عام، من محافظة الجيزة، ويتبع حج القرعة.
 
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان خالد مجاهد  أن الحالات توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً الى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة تطمئن المحتفلين بالعيد.. رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات.. 2952 سيارة إسعاف و10 لنشات ومروحيتين.. طوارئ بالحميات ومراكز السموم وأرصدة الدم بلغت 25745 كيس دم.. وهالة زايد: مرور مفاجئ للتأكد من تواجد الأطباء

"الصحة" تواجه فيروس سى بـ 41 لجنة و118 منفذا للعلاج بالتأمين الصحى.. هالة زايد: أنهينا 330 ألف حالة لمريض سابق من منتفعى الهيئة حتى الآن ..الفيروسات الكبدية: بدء المسح القومى الشامل أول أكتوبر المقبل

الصحة تسابق الزمن لتطبيق "التأمين الصحى الشامل".. البداية فى بورسعيد بــ 6 مستشفيات و23 وحدة بالنصف الأول من 2019 .. هالة زايد: كول سنتر للرد على استفسارات وحجز الكشف للمنتفعين.. وحملات إعلامية لتوعية المواطنين

الصحة

البعثة الطبية

الحج




لا تفوتك
المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة