"الصحة" تؤكد توفير الكواشف والأدوية المتعلقة بالمسح القومى لفيروس سى

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، أن عمليات الإعداد للمسح القومى المقرر إطلاقه للكشف عن فيرس سى فى أكتوبر المقبل تجرى بشكل منتظم ووفق جدول ذمنى محدد، مشيراً إلى توفير جميع الكواشف الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس سى .

وقال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، إن الكواشف سيتم توزيعها مع الأدوية على مديريات الشئون الصحية خلال الشهر المقبل لبدء المرحلة الأولى .

وأضاف الدكتور وحيد دوس، أن الأدوية والكواشف متواجدة فى المخازن بكميات كبيرة، وفى حالة الاحتياج ستوفر الشركات الموردة الكميات المطلوبة بشكل سريع.