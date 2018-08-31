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"الصحة الليبية" تعلن ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات ميليشيا طرابلس إلى 38 قتيلا

الجمعة، 31 أغسطس 2018 06:48 م
"الصحة الليبية" تعلن ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات ميليشيا طرابلس إلى 38 قتيلا سقوط القذائف فى طرابلس -أرشيفية
كتب : أحمد جمعة
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أكدت وزارة الصحة الليبية فى طرابلس ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات المسلحة فى العاصمة طرابلس إلى 38 قتيلا، وإصابة 95 آخرين، و6 أشخاص مفقودين. 

وتدور اشتباكات مسلحة بين مليشيات مسلحة فى طرابلس واللواء السابع ترهونة، ما أدى لمقتل عدد من المدنيين وإصابة العشرات.

وكانت المعارك قد توقّفت الخميس بعد اتفاق لوقف النار أعلنه أعيان من مدن الغرب الليبي، لكنّ المعارك استؤنفت مساء الخميس، ولا سيما فى منطقة خلة الفرجان فى جنوب طرابلس، وتحدّث سكان عن إطلاق نيران من أسلحة ثقيلة ومدافع رشّاشة.


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