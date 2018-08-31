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الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:15 م
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الصحة الجزائرية: 74 مصابا بالكوليرا منذ 7 أغسطس الجارى

الجمعة، 31 أغسطس 2018 07:06 م
الصحة الجزائرية: 74 مصابا بالكوليرا منذ 7 أغسطس الجارى الكوليرا - أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الحالات المصابة بالكوليرا إلى 74 حالة منذ 7 أغسطس الجارى.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إنه تم تسجيل 39 حالة مؤكدة بالبليدة (شمال) و3 حالات مؤكدة بالبويرة (شمال)، و15 حالة مؤكدة بولاية تيبازة (شمال) و15 حالة بالجزائر العاصمة ، فيما تم تسجيل حالة واحدة بكل من ولاية المدية (شمال) ولاية عين الدفلى (شمال).

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن 132 حالة غادرت المستشفى بعد تماثلهم للشفاء التام بنسبة 66% من الحالات ، موضحة أن وباء الكوليرا بات منحصر فى ولاية البليدة، وأن الحالات المسجلة بكل من ولايتى المدية وعين الدفلى هى حالات كانت فى زيارة إلى ولاية البليدة .

 


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