"الصحة": إصابة 30 مواطنا فى حادث انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، إصابة 30 مواطنا فى انقلاب أتوبيس بطريق السويس البحر الأحمر - بعد غارب 40 كم - اتجاه الزعفرانة، محافظة البحر الأحمر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت كافة المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، وجميعها من بسيطة إلى متوسطة، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.