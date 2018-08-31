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السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:47 م
السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى الافراج عن المساجين - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسين
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ودع 467 سجينا الزنازين بموجب عفو رئاسي ، إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (391/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2018 .

 

وواصل قطاع السجون باشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .

 

وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (172) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .

 

وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (467) نزيلاً إفراجاً شرطياً ، بإجمالى (639) مفرج عنهم.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

 


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