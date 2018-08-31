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خالد صلاح
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الخطوط الجوية الليبية تعلن إغلاق مطار طرابلس بسبب الاشتباكات

الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:45 م
الخطوط الجوية الليبية تعلن إغلاق مطار طرابلس بسبب الاشتباكات مطار طرابلس - أرشيفية
رويترز
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قال متحدث باسم الخطوط الجوية الليبية إن السلطات أغلقت مطار طرابلس اليوم الجمعة، بعد إطلاق بعض الصواريخ باتجاهه.

وأعلن المطار الوحيد العامل فى العاصمة الليبية مساء الجمعة، تعليق كلّ الرحلات بسبب المعارك الدائرة قرب طرابلس والتى أودت بحياة ما لا يقل عن 39 شخصاً منذ الإثنين، على ما أكّد مصدر ملاحى.

وقُتل 39 شخصاً وأصيب 100 آخرون بجروح، غالبيتهم مدنيّون، خلال 5 أيام من المواجهات بين مجموعات مسلّحة متناحرة فى أحياء تقع جنوب طرابلس، وذلك استناداً إلى حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة.

وقال المتحدث دون الخوض فى تفاصيل إنه سيتم تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة التى تقع على بعد 190 كيلومترا شرقى طرابلس.

وكانت السلطات الليبية أعلنت تعليق حركة الملاحة الجوية فى مطار معيتيقة الدولى بسبب سقوط عدد من القذائف العشوائية داخل حرم المطار.
 
وقال مدير مكتب الاعلام فى مطار معيتيقة الدولي، خالد أبوغريس، فى بيان صحفي مقتضب أنه تم تحويل عدد من الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة الدولى، وذلك خوفا على حياة المسافرين من وإلى مطار معيتيقة الدولي.
 
 

 


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