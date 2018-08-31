

وأضاف الحريري - في مقابلة خاصة أجراها مع قناة (يورونيوز) الأوروبية أذاعتها اليوم الجمعة - "لدينا اختلافات سياسية مع حزب الله الذي يعلم بذلك وأنا أيضا أعلم.. فهم لن يقبلوا بسياساتي تجاه الخليج وأنا لن أقبل أبدا بسياساتهم تجاه إيران.. ولكن هذا لا يعني أن تتوقف البلاد عن العمل".



وحول قرار استقالته من منصبه العام الماضي.. قال الحريري: "إنني أردت أن أصدم النظام لأنني اعتقدت أن الحكومة تسير بطريقة خاطئة.. كان المواطنون يتحيزون ولم نكن قادرين على الحكم".



وبشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب الحريري عن اعتقاده بأن ترامب يعد واضحا للغاية ويفعل ما يقول، مشيرا إلى أن "المشكلة التي كنا نواجهها في السابق كانت عدم معرفتنا بالسياسة.. على الأقل اليوم أنني أعرف السياسة وأعرف كيف يمكنني العمل حول أو مع هذه السياسة".