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الجيش السورى يدمر أوكار وتحصينات لـ"داعش" فى السويداء

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:33 م
الجيش السورى يدمر أوكار وتحصينات لـ"داعش" فى السويداء الجيش السورى
أ ش أ
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دمرت قوات الجيش السورى، اليوم الجمعة تحصينات وأوكار لتنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة تلول الصفا فى بادية السويداء وأوقعت فى صفوفهم خسائر عديدة بالأفراد والعتاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وحدة من الجيش نفذت ضربات مدفعية على أوكار وبؤر المجموعات الإرهابية المتحصنة فى منطقة تلول الصفا، مبينه أن الضربات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين التكفيريين وتدمير نقاط محصنة لهم.

وعززت وحدات الجيش من انتشارها على المحور الشمالى والغربى من تلول الصفا مضيقة الخناق على من تبقى من إرهابيى "داعش" المتحصنين فيها بالتوازى مع تثبيت نقاط جديدة فى المساحات التى حررتها أمس الأول على محور أم مرزخ والجروف الصخرية على اتجاه قبر الشيح حسين.

وفى السياق ذاته، أحبطت القوات السورية بالتعاون مع القوات الرديفة، محاولة مجموعة إرهابية التسلل والفرار باتجاه منطقة التنف على أطراف البادية قرب الحدود السورية العراقية .

كانت وحدات الجيش السورى قد فرضت خلال اليومين الماضيين سيطرتها على مساحات ومناطق جديدة على الجانب الشمالى والشمالى الغربى من تلول الصفا بما فى ذلك أهم مصادر تنظيم "داعش" المائية وخطوط دفاعه الأولى .


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