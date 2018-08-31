الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإصدار حركة المحافظين الجدد ونوابهم

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، الجمعة، قرار، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحركة المحافظين الجدد ونوابهم، في 2018 وذلك بعد ادائهم اليمين الدستوري.
المحافظون:
1- اللواء أحمد راشد مصطفى عطيفي – محافظ الجيزة
2- اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ - محافظ القاهرة
3- اللواء عصام سعد إبراهيم أحمد – محافظ الفيوم
4- اللواء قاسم محمد حسين قاسم – محافظ المنيا
5- اللواء مجدى محمد على الغرابلي – محافظ مرسى مطروح
6- هشام السعيد محمد السيد – محافظ الغربية
7- اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز – محافظ البحيرة
8- منال عوض ميخائيل – محافظ دمياط
9- الدكتور احمد عبد الله الانصارى – محافظ سوهاج
10- اللواء خالد فوده صديق محمد- محافظ جنوب سيناء
11- اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان – محافظ قنا
12- اللواء أحمد عبد الله محمد عبد الله – محافظ البحر الاحمر
13- اللواء إسماعيل عبد الحميد طه محمود – محافظ كفر الشيخ
14- اللواء عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان- محافظ بورسعيد
15- اللواء محمد سالمان موسى الزملوط – محافظ الوادى الجديد
16- الدكتور ممدوح مصطفى السيد أحمد غراب- محافظ الشرقية
17-محمد عبد الفضيل شوشه – محافظ شمال سيناء
18-المستشار هانى عبد الجابر محمد إبراهيم- محافظ بنى سويف
19-المستشار مصطفى محمد خالد – محافظ الأقصر
20-الدكتور كمال جاد شاروبيم سعد- محافظ الدقهلية
21- الدكتور علاء عبد الحليم محمد مرزوق- محافظ القليوبية
22- الدكتور عبد العزيز قنصوة- محافظ الاسكندرية
23- لواء أ.ح أحمد إبراهيم محمد إبراهيم- محافظ أسوان
24- لواء أ.ح عبد المجيد أحمد عبد المجيد- محافظ السويس
25- لواء أ.ح حمدى حامد محمد عثمان- محافظ الإسماعيلية
26- اللواء جمال نور الدين محمد زكى- محافظ أسيوط
27- اللواء سعيد محمد محمد عباس – محافظ المنوفية
نواب المحافظون
اللواء سعيد معوض محمد حجازى – نائب لمحافظ أسوان
محسن صلاح الدين محمد السيد – نائب لمحافظ القاهرة
إبراهيم عبد الهادى يس كريم – نائب لمحافظ القاهرة
لواء هشام محمد عطية - نائب لمحافظ شمال سيناء
لمياء تحمد عبد القادر سعد – نائب لمحافظ الجيزة
أحمد فؤاد احمد حسن – نائب لمحافظ القاهرة
إبراهيم صابر خليل – نائب لمحافظ القاهرة
يسرا عطية محمد عطية – نائب لمحافظ البحر الأحمر
محمد عبد القادر خبرى عبد الرحمن – نائب لمحافظ الاقصر
عبد الله رمضان توفيق مصطفى – نائب لمحافظ السويس
عاصم سلامة عيد سالم شريف – نائب لمحافظ بنى سويف
عمرو عبد العال السيد عبد العال – نائب لمحافظ اسيوط
محمد هانى جمال الدين غنيم – نائب لمحافظ بورسعيد
أحمد جمال محمد محمود – نائب لمحافظ الاسكندرية
نهال محمد على فتحى – نائب لمحافظ البحيرة
أحمد عصام الدين أحمد موسى – نائب لمحافظ الاسماعيلية
إيمان عمر ريان عبد العزيز – نائب لمحافظ القليوبية
حنان مجدى نور الدين محمد – نائب لمحافظ الوادى الجديد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة