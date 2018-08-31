الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإصدار حركة المحافظين الجدد ونوابهم

كتب – محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، الجمعة، قرار، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحركة المحافظين الجدد ونوابهم، في 2018 وذلك بعد ادائهم اليمين الدستوري.

المحافظون:

1- اللواء أحمد راشد مصطفى عطيفي – محافظ الجيزة

2- اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ - محافظ القاهرة

3- اللواء عصام سعد إبراهيم أحمد – محافظ الفيوم

4- اللواء قاسم محمد حسين قاسم – محافظ المنيا

5- اللواء مجدى محمد على الغرابلي – محافظ مرسى مطروح

6- هشام السعيد محمد السيد – محافظ الغربية

7- اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز – محافظ البحيرة

8- منال عوض ميخائيل – محافظ دمياط

9- الدكتور احمد عبد الله الانصارى – محافظ سوهاج

10- اللواء خالد فوده صديق محمد- محافظ جنوب سيناء

11- اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان – محافظ قنا

12- اللواء أحمد عبد الله محمد عبد الله – محافظ البحر الاحمر

13- اللواء إسماعيل عبد الحميد طه محمود – محافظ كفر الشيخ

14- اللواء عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان- محافظ بورسعيد

15- اللواء محمد سالمان موسى الزملوط – محافظ الوادى الجديد

16- الدكتور ممدوح مصطفى السيد أحمد غراب- محافظ الشرقية

17-محمد عبد الفضيل شوشه – محافظ شمال سيناء

18-المستشار هانى عبد الجابر محمد إبراهيم- محافظ بنى سويف

19-المستشار مصطفى محمد خالد – محافظ الأقصر

20-الدكتور كمال جاد شاروبيم سعد- محافظ الدقهلية

21- الدكتور علاء عبد الحليم محمد مرزوق- محافظ القليوبية

22- الدكتور عبد العزيز قنصوة- محافظ الاسكندرية

23- لواء أ.ح أحمد إبراهيم محمد إبراهيم- محافظ أسوان

24- لواء أ.ح عبد المجيد أحمد عبد المجيد- محافظ السويس

25- لواء أ.ح حمدى حامد محمد عثمان- محافظ الإسماعيلية

26- اللواء جمال نور الدين محمد زكى- محافظ أسيوط

27- اللواء سعيد محمد محمد عباس – محافظ المنوفية

نواب المحافظون

اللواء سعيد معوض محمد حجازى – نائب لمحافظ أسوان

محسن صلاح الدين محمد السيد – نائب لمحافظ القاهرة

إبراهيم عبد الهادى يس كريم – نائب لمحافظ القاهرة

لواء هشام محمد عطية - نائب لمحافظ شمال سيناء

لمياء تحمد عبد القادر سعد – نائب لمحافظ الجيزة

أحمد فؤاد احمد حسن – نائب لمحافظ القاهرة

إبراهيم صابر خليل – نائب لمحافظ القاهرة

يسرا عطية محمد عطية – نائب لمحافظ البحر الأحمر

محمد عبد القادر خبرى عبد الرحمن – نائب لمحافظ الاقصر

عبد الله رمضان توفيق مصطفى – نائب لمحافظ السويس

عاصم سلامة عيد سالم شريف – نائب لمحافظ بنى سويف

عمرو عبد العال السيد عبد العال – نائب لمحافظ اسيوط

محمد هانى جمال الدين غنيم – نائب لمحافظ بورسعيد

أحمد جمال محمد محمود – نائب لمحافظ الاسكندرية

نهال محمد على فتحى – نائب لمحافظ البحيرة

أحمد عصام الدين أحمد موسى – نائب لمحافظ الاسماعيلية

إيمان عمر ريان عبد العزيز – نائب لمحافظ القليوبية

حنان مجدى نور الدين محمد – نائب لمحافظ الوادى الجديد