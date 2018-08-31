التعليم العالى تعلن تسجيل 75 ألف طالب بالدور الثانى رغباتهم بالتنسيق حتى الآن

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب الدور الثانى من الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ حتى الآن 75 ألف طالب وطالبة.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على طلاب الدور الثانى للثانوية العامة والمتخلفين عن المراحل السابقة للتتسيق، الحرص والتأنى خلال ملء رغباتهم على موقع التنسيق، وكذلك ضرورة ملء قائمة الرغبات كاملة وعدم الاكتفاء بعدد معين من الرغبات.

وحددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للتقدم 205 درجات للشعبة العلمية والأدبية بنسبة 50% وذلك لعدد 64575 طالبا بالشعبة العلمية، و60592 طالب بالشعبة الأدبية بإجمالى 125167 طالبا.