"التضامن" تعلن عودة 4656 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الآن

كتب مدحت وهبة

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إجمالى عدد الحجاج التابعين للجمعيات الأهلية الذين عادوا إلى أرض الوطن بلغ 4656 حاجاً حتى الآن.

ويستمر الجسر الجوى بين القاهرة والمملكة العربية السعودية فى تفويج الحجاج للعودة من مطار جدة إلى القاهرة حتى يوم 10 سبتمبر .

كما تم تفعيل عمل لجان مطارى جدة والمدينة استعداداً لسفر الحجاج مع التأكيد على أعضاء لجان المطار بضرورة تقديم كل الخدمات والتيسيرات الممكنة للحجيج وتسهيل إجراءات السفر خاصة للمرضى وكبار السن .

ويبلغ إجمالى حجاج الجمعيات المتواجدين فى المملكة العربية السعودية الآن 7783 حاجاً منهم 5732 فى مكة المكرمة و2051 فى المدينة.

وفى إطار متابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية، أكد أيمن عبد الموجود رئيس البعثة الرسمية للتضامن، أن 3 حالات لحجاج تجرى غسيل كلوى بانتظام منذ وصولهم إلى الأراضى السعودية بالإضافة لوجود 4 حالات أخرى تتلقى العلاج اللازم لها فى المستشفيات السعودية، لافتا أن عدد حالات الوفيات بين حجاج الجمعيات هى 6 حالات لحجاج من محافظات الغربية والاسكندرية والبحيرة وسوهاج .