"التضامن" تعلن بدء صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الآلية

كتب مدحت وهبة

وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر اعتباراً من غدا السبت لعدد 7.6مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأضافت غادة والى، فى تصريحات اليوم، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من غدا السبت، أول سبتمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتباراً من يوم الأحد 2 سبتمبر، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 سبتمبر .

وإشارت الوزيرة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات .