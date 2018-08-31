video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التضامن" تعلن بدء صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الآلية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:07 م
"التضامن" تعلن بدء صرف المعاشات غدا من ماكينات الصرف الآلية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر اعتباراً من غدا السبت لعدد 7.6مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.
 
 
وأضافت غادة والى، فى تصريحات اليوم، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف  بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M  بداية من غدا السبت، أول سبتمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتباراً من يوم الأحد 2 سبتمبر، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر.  
 
 
ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 سبتمبر .
 
 وإشارت الوزيرة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض ديارنا بالإسكندرية

مستشارة وزير التضامن الإجتماعى ضيفة برنامج "الست هانم" على القناة الأولى

وزيرة التضامن الاجتماعى تنعى الفنانة الكبيرة آمال فريد

وزيرة التضامن الاجتماعى: التعليم فى مصر قضية أمن قومى

التضامن

غادة والى

المعاشات

ماكينات الصرف الآلية




لا تفوتك
تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

تعرف على التهم الموجهة لقتلة "طالب الرحاب".. أبرزها القتل مع سبق الإصرار

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

الصحافة الإنجليزية تنتقد سلوك راموس مع محمد صلاح

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

بدء اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل اتجاه القاهرة

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

نائبة محافظ القليوبية: عندى 32 سنة وتلقيت خبر تعيينى بقلق من المسئولية (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة