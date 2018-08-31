التضامن تشارك بـ 4 أفلام فى مسابق مهرجان الساقية للأفلام التسجيلية

كتب مدحت وهبة

اختارت إدارة مهرجان الساقية 4 أفلام لوزارة التضامن الإجتماعى ضمن فعاليات مهرجان الساقية للأفلام التسجيلية فى دورته الرابعة عشر، يومى الأحد والإثنين المقبلين الثانى والثالث من سبتمبر 2018 والمقام بساقية عبد المنعم الصاوى بالقاهرة .

الأفلام من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج مهند دياب استشارى التوثيق المرئى بالوزارة، وتعد الافلام تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة حيث تتناول الافلام قصصا واقعية عن مختلف برامج الوزراة ومنها فيلم " آمال بسيطة " عن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وفيلم "5%" عن توظيف ذوى الإعاقات الذهنية فى كبرى الشركات والمصانع المصرية وفيلم " الغالية " عن الأمهات المثاليات من الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية وقصة كفاحهم ونجاحهم واخيرا فيلم " مع بعض نقدر" عن البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى .

يعرض فى اليوم الأول فيلم "الغالية" وفيلم "مع بعض نقدر" ويعرض ضمن فعاليات اليوم الثانى فيلمى "آمال بسيطة" و" 5%" فى تمام الساعة السادسة مساءاً

يذكر أن فيلم "مستورة" توج بذهبية مهرجان ساقية الصاوى الثانى عشر للأفلام التسجيلية، كما حصد الفيلم أيضاً جائزة أفضل مونتاج.



4 أفلام فى المسابقة الرسمية لمهرجان الساقية للأفلام التسجيلية (1)



4 أفلام فى المسابقة الرسمية لمهرجان الساقية للأفلام التسجيلية (2)



4 أفلام فى المسابقة الرسمية لمهرجان الساقية للأفلام التسجيلية (3)