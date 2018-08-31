الامم المتحدة تحذر من غليان الوضع فى مركز لاجئين باليونان

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السلطات اليونانية اليوم الجمعة إلى الإسراع في نقل طالبي اللجوء المؤهلين إلى البر الرئيسي قائلة إن الوضع في مركز استقبال مكتظ في جزيرة ليسبوس "يصل لنقطة الغليان".

وكانت ليسبوس، التي لا تبعد كثيرا عن تركيا في شمال شرق بحر إيجه، نقطة الدخول المفضلة للاتحاد الأوروبي في عام 2015 لما يقرب من مليون سوري وأفغاني وعراقي ما زالوا يشكلون نحو 70 في المئة من الوافدين الجدد رغم تراجع الأعداد.

وقال تشارلي ياكسلي من مفوضية اللاجئين في إفادة صحفية إن أكثر من 7000 من طالبي اللجوء والمهاجرين، ربعهم من الأطفال، مكدسون في الملاجئ بمركز استقبال موريا في الجزيرة الذي بني ليسع 2000 شخص.

وتابع "هناك عدد متزايد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية والاستجابة والعلاج غير كافيين بشكل مؤسف".