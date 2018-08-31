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الجمعة، 31 أغسطس 2018 09:12 ص
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الاتصالات تكشف عن ارتفاع التمويلات المتاحة لرواد الأعمال لـ94 مليون جنيه

الجمعة، 31 أغسطس 2018 08:00 ص
الاتصالات تكشف عن ارتفاع التمويلات المتاحة لرواد الأعمال لـ94 مليون جنيه عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد
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كشفت بيانات مركز الإبداع التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع قيمة التمويلات المتاحة لرواد الأعمال إلى 94 مليون جنيه لعدد 2618 رائد أعمال ينفذون 2774 فكرة، توفر 547 فرصة عمل حتى نهاية يوليو الماضى.
 
وأظهرت البيانات، أن المركز دعم 366 من الشركات الناشئة، كما ساهم فى بناء قدرات أفراد 12620 متدربا، من خلال مجمعين للإبداع، فيما بلغت عدد الشركات المنشأة 163 شركة، وبلغت عدد المشاركة مع الكيانات والأفراد 465 فردا، فيما بلغت عدد المشاركة مع الكيانات والأفراد 50 كيانا.
 
ويهدف مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال "TIEC" إلى تعزيز الإبداع وريادة الأعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف دعم الاقتصاد الوطنى، وقد أعلن الدكتور طارق كامل عن بدء العمل رسميا فى المركز بالقرية الذكية يوم 27 من سبتمبر 2010.
 
وكشف حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، فى وقت سابق عن إطلاق دورتين جديدتين من برامج دعم الإبداع؛ أولهما الدورة الثالثة عشر من برنامج "تسريع الأعمال"، وبرنامج آخر باسم "start it".

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