الإمارات تجدد تفنديها للأكاذيب القطرية وتتهم الدوحة بدعم التطرف

أبوظبى أ ش أ

أكد المكتب الإعلامى لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فى العاصمة العراقية بغداد، أن سعى قطر عبر أدواتها الإعلامية، و منها صحيفة "الأخبار" اللبنانية، للتعرض لدولة الإمارات يعبر عن سياستها المأزومة بعدما اتضح دعم الدوحة للتطرف والتكفير وتوفير البيئة المناسبة عبر احتضان الجماعات الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك جاء فى بيان للمكتب الإعلامى لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فى العاصمة العراقية بغداد بشأن ما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية فى عددها رقم 3551 الصادر يوم الأربعاء الماضى تحت عنوان "السوبر سفير فى بغداد.. على خطى السبهان!".

وأشارت إلى أن التقرير "تضمن الفبركات والأضاليل نفسها التى عودتنا عليها الصحيفة اللبنانية فى إطار دورها الإعلامى الذى يفتقر إلى الصدق والمصداقية فى نقل الأخبار والمواضيع وفق توجه واضح الأهداف والنوايا كما الجهات الممولة والتى تم توثيق دعمها للتطرف والإرهاب والترويج له عبر منصاتها الإعلامية".

وأوضحت السفارة الإماراتية أن ما ينشر لن يثنينا عن متابعة الدور الدبلوماسى الذى نقوم به وحاولت الصحيفة اللبنانية تشويهه فى بيروت وواشنطن والخرطوم ومسقط والرباط واليوم فى بغداد خدمة لمصالح أطراف معروف ولاؤها وغاياتها.

وقالت إن حملة التعتيم على الحقائق ودس الأخبار المغلوطة والذى عرفت به صحيفة الأخبار سيعزز سياسة الإمارات ومصداقية توجهها أمام أخبار كاذبة تفتقد للمهنية والأخلاق الإعلامية المطلوبة.

وأضافت السفارة الإماراتية إن الاستمرار بنشر الأخبار الكاذبة ضمن ما يسمى ملف "الإمارات ليكس" لن يكون إلا دافعا جديدا للإستمرار على نفس النهج والسياسة التى يحاربها كثر عبر كافة الوسائل غير المشروعة ومنها ضخ الأموال لإثارة الشبهات وهذا يدخل ضمن التحركات القطرية واستغلالها الساحة اللبنانية من أجل تحقيق الاستهداف فى بلد مفتوح إعلاميا.

وأهاب المكتب الإعلامى بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فى بغداد بجميع العاملين بوسائل الإعلام توخى الحيطة وأخذ معايير المصداقية فى سلم أولويات ما ينشر لأن الإعلام يعتبر مهنة لها مكانة ودور فى خلق رأى عام وليس مجرد أداة من أدوات أنظمة تحاول تلميع صورتها ورفع الشبهات عنها".