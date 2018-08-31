الإسكان تبدأ تسليم 336 وحدة بمشروع "دار مصر" بالشيخ زايد 9 أكتوبر المقبل

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 9/10/2018، فى تسليم 336 وحدة سكنية (14 عمارة) بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمدينة للفائزين بها.

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وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: سيتم تسليم وحدات العمارة (A 21) يوم الثلاثاء 9/10/2018، ووحدات العمارة (A 20)، يوم الأربعاء 10/10/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 11/10/2018، لتسليم المتأخرين بالعمارتين (A 20 – A 21) بالحى 16، والعمارتين (A 30 – A 31) بالحى 12، وسيتم تسليم وحدات العمارة (A 19) يوم الأحد 14/10/2018، ووحدات العمارة (A 18)، يوم الإثنين 15/10/2018، ووحدات العمارة (A 17)، يوم الثلاثاء 16/10/2018، ووحدات العمارة (A 16)، يوم الأربعاء 17/10/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 18/10/2018، لتسليم المتأخرين بالعمارات .(A 19 - A 18 - A 17 - A 16)

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: سيتم تسليم وحدات العمارة (A 15)، يوم الأحد 21/10/2018، ووحدات العمارة (A 14)، يوم الإثنين 22/10/2018، ووحدات العمارة (A 22)، يوم الثلاثاء 23/10/2018، ووحدات العمارة (A 23)، يوم الأربعاء 24/10/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 25/10/2018، لتسليم المتأخرين بالعمارات (A 23 - A 22 - A 15 - A 14)، وسيتم تسليم وحدات العمارة (A 24) يوم الأحد 28/10/2018، ووحدات العمارة (A 25)، يوم الإثنين 29/10/2018، ووحدات العمارة (B 12)، يوم الثلاثاء 30/10/2018، ووحدات العمارة (B 13)، يوم الأربعاء 31/10/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 1/11/2018، لتسليم المتأخرين بالعمارات (A 24 - A 25 - B 12 - B 13).

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس مصطفى فهمى، أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الشيخ زايد، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.