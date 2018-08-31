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الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:37 م
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"الأوقاف" تتكفل بالمصروفات الجامعية لـ 2000 من أبناء الأسرة الأولى بالرعاية

الجمعة، 31 أغسطس 2018 03:23 م
"الأوقاف" تتكفل بالمصروفات الجامعية لـ 2000 من أبناء الأسرة الأولى بالرعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن وزارة ستتحمل من مواردها الذاتية المصروفات الدراسية لألفين من الطلاب الجامعيين المتفوقين الحاصلين على تقدير جيد جدا أو امتياز من الدارسين بالجامعات الحكومية المصرية من المستحقين من أبناء الأسر الأولى بالرعاية.

 

وأوضح الوزير، خلال اجتماعه بقيادات الدعوة بمحافظة القليوبية، أن ذلك يأتى فى إطار البعد الاجتماعى والدور المجتمعى للأوقاف، وفِي إطار الإسهام الجاد فى خطة الدولة فى حماية محدودى الدخل، لافتا أنه سيتم الإعلان لاحقا على موقع الوزارة عن آلية وضوابط التقدم للحصول على تلك المساعدة .

 

 

 

 


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وزاره الاوقاف

الاسر الاولى بالرعاية

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