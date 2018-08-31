الأمم المتحدة تبدى قلقها من انتشار موجة ثالثة من مرض الكوليرا فى اليمن

الامم المتحدة (أ ف ب)

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، إن اليمن يواجه موجة ثالثة محتملة من تفشى الكوليرا، مشيرا إلى تزايد عدد المصابين خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافى اليومي، أن الأمطار الحالية فى اليمن "تزيد من مخاطر" حدوث الموجة الثالثة، وتابع "فى الشهرين الماضيين، ازدادت اعداد حالات الكوليرا المشتبه فيها. منذ أبريل 2017 ، تم الإبلاغ عن أكثر من 1,1 مليون حالة مشتبه باصابتها بالكوليرا و2310 حالات وفاة ناجمة عن هذا المرض" فى اليمن.

وقال المتحدث "بين مطلع العام الحالى ومنتصف أغسطس، تم الإبلاغ عن نحو 120 الف حالة. رغم أن هذا الرقم يبقى أقل مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 الا ان تزايد الحالات فى الأسابيع الأخيرة يدعو الى التفكير فى احتمال تفشى الموجة الثالثة من الوباء".

وأكد نشر وسائل طبية إضافية للتعامل مع هذه الموجة المحتملة، ومطلع أغسطس، حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال حدوث "موجة كبيرة" جديدة من حالات الكوليرا.

وأوقع النزاع فى اليمن منذ مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب بأسوا أزمة انسانية فى العالم، بحسب الامم المتحدة. وقالت المفوضية السامية لحقوق الانسان الثلاثاء إن من بين الضحايا نحو 6600 مدني.