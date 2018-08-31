video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تبدى قلقها من انتشار موجة ثالثة من مرض الكوليرا فى اليمن

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:09 ص
الأمم المتحدة تبدى قلقها من انتشار موجة ثالثة من مرض الكوليرا فى اليمن رعاية طبية لطفلة مصابة بالكوليرا
الامم المتحدة (أ ف ب)
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، إن اليمن يواجه موجة ثالثة محتملة من تفشى الكوليرا، مشيرا إلى تزايد عدد المصابين خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافى اليومي، أن الأمطار الحالية فى اليمن "تزيد من مخاطر" حدوث الموجة الثالثة، وتابع "فى الشهرين الماضيين، ازدادت اعداد حالات الكوليرا المشتبه فيها. منذ أبريل 2017 ، تم الإبلاغ عن أكثر من 1,1 مليون حالة مشتبه باصابتها بالكوليرا و2310 حالات وفاة ناجمة عن هذا المرض" فى اليمن.

وقال المتحدث "بين مطلع العام الحالى ومنتصف أغسطس، تم الإبلاغ عن نحو 120 الف حالة. رغم أن هذا الرقم يبقى أقل مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 الا ان تزايد الحالات فى الأسابيع الأخيرة يدعو الى التفكير فى احتمال تفشى الموجة الثالثة من الوباء".

وأكد نشر وسائل طبية إضافية للتعامل مع هذه الموجة المحتملة، ومطلع أغسطس، حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال حدوث "موجة كبيرة" جديدة من حالات الكوليرا.

وأوقع النزاع فى اليمن منذ مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب بأسوا أزمة انسانية فى العالم، بحسب الامم المتحدة. وقالت المفوضية السامية لحقوق الانسان الثلاثاء إن من بين الضحايا نحو 6600 مدني.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الحكومة المغربية ينفى تسجيل أية حالة لوباء الكوليرا فى بلاده

الصحة الجزائرية: 62 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا منذ 7 أغسطس الجارى

شاهد.. سيارات الإسعاف تجوب شوارع الجزائر بعد تفشى "الكوليرا" ووفاة شخصين

الأمم المتحدة

أخبار اليمن

اليمن

العنف فى اليمن

الكوليرا




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة