الأحد.. هيرميس تتقدم للمنافسة على إدارة الطروحات الحكومية بالبورصة

كتب هانى الحوتى

تدير المجموعة المالية هيرميس، طرح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالبورصة المصرية خلال شهر سبتمبر المقبل، كما تدير طرح شركة حسن علام القابضة خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر، وبالنسبة للطروحات الحكومية تتقدم المجموعة للمنافسة على إدارة إحدى الطروحات يوم الأحد المقبل.

وفى هذا الإطار كشف مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، عن إدارة المجموعة طرح شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية العقارية بالبورصة المصرية، خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم طرح شركة حسن علام القابضة إما خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر، مضيفا أنه تم تسجيل الشركة الأولى بهيئة الرقابة المالية، وتقديم دراسة القيمة العادلة لاعتمادها.

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن نيتها لطرح بحد أقصى 207 ملايين سهم يمثل 37.84% من الأسهم القائمة للشركة الجارى قيد أسهمها بالبورصة، والمملوك أغلبها لشركة سوشيال امباكت كابيتال ال تى دى ومساهمون أقلية آخرون.

وبالنسبة لملف الطروحات الحكومية، أعلن جاد، عن تقدم المجموعة بعرض لشركة إن آى كابيتال للمنافسة على إدارة أحد الطروحات يوم الأحد المقبل، مضيفا أنه عقب اختيار الفائز سيتم الإعلان عن موعد هذه الطروحات، غير أنه أكد أن شركة إن آى كابيتال تخطط لإتمام البيع الثانوية للشركات خلال العام الجارى.

وأعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدينة، فى بيان أول أمس، عن طرح شركة إن أى كابيتال مستشار الطرح الثانوى لنسبة 20% من أسهم الشركة، بطلب تقديم العروض لبنوك الاستثمار لتقديم خدماتهم بخصوص الطرح.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد أعلن عن طرح حصص فى أول شركتين، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، بالبورصة، فى أكتوبر المقبل، وهما شركتا مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والشرقية للدخان "إيسترن كامباني"، وسيتم طرح شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، فى شهر نوفمبر، على أن يكون طرح شركة أبوقير للأسمدة، آخر شركات الدفعة الأولى فى ديسمبر.

وفى سياق آخر؛ قال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، إن الشركة مازالت تجرى دراسة جدوى بشأن عرض مدينة نصر للإسكان والتعمير لشركة "سوديك" لتحديد الأفضل، إما الدمج أو الاستحواذ، بسبب ظروف أجازة عيد الأضحى الفترة الماضية، متوقعا الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، قد أعلنت عن تفويض رئيس مجلس الإدارة فى مراسلة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" لمناقشة اقتراح فرصة التعاون المحتمل مع (سوديك ) إما بالاندماج أو بالاستحواذ .

وعينت مدينة نصر للإسكان والتعمير كل من المجموعة المالية هيرمس ومكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه محامون ومستشارون قانونيون كمستشارين للشركة فى هذا الشأن.

فيما رحبت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، بالدخول فى مفاوضات مبدئية مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، للاندماج أو الاستحواذ وهو ما يساهم فى توسع الأعمال وتعظيم العائد لصالح مساهمى الشركتين.

ووفقا لبيانات البورصة، يبلغ متوسط العائد على الاستثمار على أسهم الشركات المطروحة بالبورصة فى أول يوم تداول بعد الطرح خلال الفترة من عام 2011 وحتى يوليو عام 2017ـ، نسبة 9.4% فى السوق الرئيسى، ونسبة 4.6% ببورصة النيل، ليبلغ متوسط العائد على مستوى السوقين 7%.

وبلغت عدد الطروحات خلال عام 2011 طرحين، وفى عام 2012 عدد 7 طروحات، وفى عام 2013 عدد 9 طروحات، وفى عام 2014 عدد 5 طروحات، وفى عام 2015 عدد 7 طروحات، وفى عام 2016 عدد 5 طروحات، وحتى يوليو عام 2017 عدد 3 طروحات.

أما بالنسبة لعدد زيادات رؤوس الأموال بالبورصة المصرية خلال تلك الفترة، بلغت 34 مليار خلال عام 2011، و23 مليار جنيه خلال عام 2012، و24 مليار جنيه خلال عام 2013، و45 مليار جنيه خلال عام 2014، و50 مليار جنيه خلال عام 2015، و47 مليار جنيه خلال عام 2016، و24 مليار جنيه حتى يوليو لعام 2017.