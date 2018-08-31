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بدور الانعقاد الرابع..

"اقتصادية البرلمان" تدرس ضم بعض الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:16 ص
"اقتصادية البرلمان" تدرس ضم بعض الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
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قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة لن تتوقف عن متابعة ملف الصناديق والحسابات الخاصة، لافتًا إلى أنه على الرغم من الإنجازات التى حققتها اللجنة بالتعاون مع وزارة المالية خلال دورى انعقاد سابقين، إلا أنها لن تتوقف عن متابعة هذا الملف الهام.

 

وأوضح الشريف لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الشئون الاقتصادية نجحت فى الوصول إلى قاعدة بيانات كاملة عن حجم الصناديق والحسابات الخاصة وأرصدتها، مضيفًا أن اللجنة ستضع هذا الملف على رأس أولوياتها بدور الانعقاد الرابع، وستعمل على دراسة ضم بعض الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.

 

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة التى يصعب ضمها للموازنة العامة للدولة يحب أن يوضع لها قواعد واضحة لحوكمتها واعتماد اللوائح المنظمة لها من وزارة المالية.

 


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