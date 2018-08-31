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الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:28 م
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اضبط مخالفة.. إضاءة لأعمدة الإنارة بكورنيش الإسكندرية فى وضح النهار

الجمعة، 31 أغسطس 2018 01:15 م
اضبط مخالفة.. إضاءة لأعمدة الإنارة بكورنيش الإسكندرية فى وضح النهار إضاءة لأعمدة الإنارة بكورنيش الإسكندرية فى وضح النهار
الإسكندرية جاكلين منير
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أثار مشهد إضاءة أعمدة الانارة على كورنيش الإسكندرية، فى وضح النهار إستياء مواطنى الثغر، خاصة وأن مصر تعمل على الحفاظ على مصادر الطاقة خاصة الكهرباء وتسعى لايجاد آليات تصنيع الطاقة البديلة.
 
ويقول وسيم حسين من منطقة كامب شيزار، أنه فوجئ بإنارة أعمدة الإنارة على كورنيش الإسكندرية فى الوقت الذى تدعو فيه الدولة يوميا المواطنين إلى توفير الكهرباء والطاقة و تعمل على توفير مصادر جديدة للطاقة، إلا أن سلوكيات بعض العاملين فى الأجهزة التنفيذية تسئ و تهدر تلك الجهود التى تبذلها الدولة فى سبيل توفير الطاقة اللازمة، و طالب بمعاقبة المسؤليين عن هذا الإهدار فى الطاقة.
 
من جانبها، قال محروسة محمود معاون رئيس حى وسط الاسكندرية ، أن أعمدة الانارة يتم صيانتها بشكل دورى، و إستبدال التالف منها، و أنه جارى إتخاذ اللازم بشأن الإنارة نهارا و بحث أسباب المشكلة.
 
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